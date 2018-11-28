البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، Jan Fidel مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان والمعتقدات.





وتأتي زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لقداسة البابا في إطار زيارته الحالية لمصر.





كما استقبل البابا، وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الذي يزور مصر حاليًا، بحضور القس إيرينيئوس البراموسي.





كان الوفد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أول أمس واستقبلهم من الكنيسة القبطية نيافة الأنبا بافلوس أسقف اليونان ويرافقهم طوال زيارتهم لمصر.



