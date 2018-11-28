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أخبار البلد

البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
سامح سلام
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، Jan Fidel مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان والمعتقدات.

وتأتي زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لقداسة البابا في إطار زيارته الحالية لمصر.

كما استقبل البابا، وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الذي يزور مصر حاليًا، بحضور القس إيرينيئوس البراموسي.

كان الوفد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أول أمس واستقبلهم من الكنيسة القبطية نيافة الأنبا بافلوس أسقف اليونان ويرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.
البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان
البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان
البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان
البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان
البابا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان
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