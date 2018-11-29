ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمي 10 بقسم الأمراض الباطنة بطب سوهاج

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:16 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
ينظم قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج اليوم، الخميس، المؤتمر العلمي العاشر تحت عنوان "اعتلال القلب المقترن بأمراض عضوية أخرى" بالتعاون مع جمعية القلب المصرية، وتستمر فعالياته على مدار يومين ٢٩ و٣٠ نوفمبر الجاري بقاعة صن رايز بنادي القضاة بالمحافظة وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أسامة عرفة، رئيس قسم الباطنة، ورئيس المؤتمر، إنه يشارك بالمؤتمر عدد من أساتذة القلب من الجامعات المصرية المختلفة كجامعة عين شمس، جامعة الأزهر، جامعة قناة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وعدد من استشاري القلب من قنا وأسيوط، ومن المستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد البغدادي، أستاذ أمراض القلب بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر سوف يناقش عددًا من الأبحاث العلمية،التي تناقش علاقة أمراض القلب بالحوامل وعلاقتها ايضًا بامراض المخ والأعصاب،وأمراض الكلى والكبد.

وقال "البغدادي"، إنه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم ورشة عمل لتثقيف وتعليم شباب الأطباء كيفية الوقاية من أمراض القلب، عن طريق تجنب السلوكيات الخاطئة كالتدخين والوقاية من السمنة المفرطة وأمراض الضغط والسكر، كما تهدف الورشة إلى تعليم كوادر الأطباء من مدن المحافظة حتى يكون لهم دور فعال في توعية المجتمع.

loading...

ترشيحاتنا

رؤساء مصر في احتفالية سفارة الإمارات بالعيد القومي الـ 47.. صور

باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بالهدف الأول بدوري الأبطال..فيديو

محمد لطفي يروج لمسلسل بركة

إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الأقصر

8 معلومات عن ملكة جمال روسيا زوجة ملك ماليزيا

مفاجأة.. الزمالك يرفض دفع 30 مليون جنيه في مدافع سموحة

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر يلا شوت | كورة ستار اليوم

وزير الأوقاف يطالب المصريين بحظر الصفحات المغرضة على مواقع التواصل

شوقي يكشف عن حقيقة عودة رمضان صبحي إلى الأهلي في يناير

طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة كينو ومدة الغياب عن المباريات

ختام ورش ذوي الإعاقة بثقافة سوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

فيديو

العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟