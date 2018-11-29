اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمي 10 بقسم الأمراض الباطنة بطب سوهاج

ينظم قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج اليوم، الخميس، المؤتمر العلمي العاشر تحت عنوان "اعتلال القلب المقترن بأمراض عضوية أخرى" بالتعاون مع جمعية القلب المصرية، وتستمر فعالياته على مدار يومين ٢٩ و٣٠ نوفمبر الجاري بقاعة صن رايز بنادي القضاة بالمحافظة وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة.





وقال الدكتور أسامة عرفة، رئيس قسم الباطنة، ورئيس المؤتمر، إنه يشارك بالمؤتمر عدد من أساتذة القلب من الجامعات المصرية المختلفة كجامعة عين شمس، جامعة الأزهر، جامعة قناة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وعدد من استشاري القلب من قنا وأسيوط، ومن المستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.





وقال الدكتور أحمد البغدادي، أستاذ أمراض القلب بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر سوف يناقش عددًا من الأبحاث العلمية،التي تناقش علاقة أمراض القلب بالحوامل وعلاقتها ايضًا بامراض المخ والأعصاب،وأمراض الكلى والكبد.





وقال "البغدادي"، إنه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم ورشة عمل لتثقيف وتعليم شباب الأطباء كيفية الوقاية من أمراض القلب، عن طريق تجنب السلوكيات الخاطئة كالتدخين والوقاية من السمنة المفرطة وأمراض الضغط والسكر، كما تهدف الورشة إلى تعليم كوادر الأطباء من مدن المحافظة حتى يكون لهم دور فعال في توعية المجتمع.