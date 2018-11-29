كارولين ماهر تطالب بمنع التدخين في الأماكن العامة الحيوية

أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التدخين عادة سيئة متوارثة، يتوارثها الأبناء من الآباء ، ولمكافحته للحد من خطورته على الصحة العامة وإنقاذ المجتمع من اضراره يجب أن يبدأ الآباء بأنفسهم فى الإقلاع عن التدخين.





وأوضحت "ماهر"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تغير سلوكيات المجتمع مؤخرا ساهمت بشكل كبير في ازدياد أعداد المدخنين حيث أن الشباب، أصبحوا يدخنون من باب التباهي، إضافة إلى أن المجتمع أصبح يتقبل فكرة تدخين السيدات.





وطالبت عضو مجلس النواب، بمنع التدخين فى المنشآت والأماكن العامة والحيوية كـ المستشفيات والجامعات.



