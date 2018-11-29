كارولين ماهر تطالب بمنع التدخين في الأماكن العامة الحيوية

أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التدخين عادة سيئة متوارثة، يتوارثها الأبناء من الآباء، ولمكافحته للحد من خطورته على الصحة العامة وإنقاذ المجتمع من اضراره يجب أن يبدأ الآباء بأنفسهم فى الإقلاع عن التدخين.
وأوضحت "ماهر"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تغير سلوكيات المجتمع مؤخرا ساهمت بشكل كبير في ازدياد أعداد المدخنين حيث أن الشباب، أصبحوا يدخنون من باب التباهي، إضافة إلى أن المجتمع أصبح يتقبل فكرة تدخين السيدات.
وطالبت عضو مجلس النواب، بمنع التدخين فى المنشآت والأماكن العامة والحيوية كـ المستشفيات والجامعات.
كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي صباح اليوم، الأربعاء، عن إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030"، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ في جمهورية مصر العربية 2018 - 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأمانة الاتفاقية الإطارية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.