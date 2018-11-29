ضبط موظفين تلاعبا في أوراق ومستندات لتوصيل الكهرباء لـ46 مبنى مخالفا بالمنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، من ضبط موظفين بالكهرباء والوحدة المحلية بمركز شبين الكوم بالتلاعب في أوراق ومستندات لتوصيل الكهرباء لمبانٍ مخالفة.





تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة؛ بتلقيهم معلومات بقيام كل من "م.ا.م"، 50 سنة، فني كهرباء بشبكة مليج، وحاليًا بقسم إزالة الأعطال بفرع شبين الكوم، و"ر.م.غ"، فني مباني، بالوحدة المحلية بمليج؛ لقيامهما بتزوير مستندات منسوب صدورها للوحدة المحلية بمليج بمركز شبين الكوم من خلال التواطؤ مع أصحاب تلك الملفات، وإثبات بيانات على غير الحقيقة تتضمن الموافقة على توصيل الكهرباء لمبانٍ مقامة بالمخالفة للقانون، ولا يحق لها توصيل التيار الكهربائي؛ مما أدى الإضرار بالمال العام.





وبالتنسيق مع الكهرباء والوحدة المحلية، وقيام لجنة لفحص تلك المخالفات؛ تبيَّن للواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، قيام الموظفين باستغلال موقعهما الوظيفي في تزوير واصطناع خطابات منسوب صدورها للوحدة المحلية بمليج، وتتضمن الموافقة علي توصيل الكهرباء إلي 46 مبني مخالفًا للقانون.





وتم ضبط الموظفين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.