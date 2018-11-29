الإدارة العامة للمرور تواصل شن حملاتها على الطرق السريعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، شن حملات مرورية على الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية وتسيير الحركة المرورية وتنفيذ قانون المرور.





وضمت الحملات، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الكشف عن الإطارات وحملات إزالة الإشغالات.



