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محافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لمناطق التطوير الحضري

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
أحمد عبد الله، محافظ
أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
عقد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مساء أمس، الأربعاء، بديوان عام المحافظة، مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة ما تم من أعمال التطوير في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي وكافة المرافق، وأيضًا متابعة المستجدات في مناطق التطوير.

وأوضح "عبد الله"، أن التطوير سيكون واجهة حضارية لمدينة الغردقة، وسيمثل عائدًا استثماريًا كبيرًا للمحافظة، مضيفًا أن عملية تطوير المدينة القديمة، ستعمل على إضفاء المظهر الجمالى لمدينة الغردقة، إضافةً إلى أن ذلك يأتي في خطة تحويل مدينة الغردقة لأجمل المدن السياحية بالعالم.

وأشار المحافظ، إلى أن خطة تطوير المدينة، تستهدف المحاور الرئيسية والشوارع المرتبطة بها لتعطى انطباعًا جيدًا لدى السائح وتنقل الصورة الحضارية التي تتمتع بها المحافظة.

يذكر أن التطوير الحضري الذي يتم في تلك المناطق، يتم على أحدث الطرق التي تعطي طابعًا سياحيًا مميز للمدينة الساحرة الغردقة، بجانب تطوير العشوائيات وجعلها مناطق حضارية لأهالي هذه المناطق.

الحضري بمدينة الغردقة، والتي تضم بعض المناطق القديمة (الأمل – الملاحة – الصيادين ) بمدينة الغردقة.

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية والقائم بأعمال السكرتير العام المساعد بالمحافظة والدكتور ضياء الدين ابراهيم استشارى المحافظة واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة والدكتور أحمد عبد ربه رئيس قسم التخطيط والمهندس حاتم دياب ممثل استشاري المحافظة ( مكتب أرك بلان)، إضافةً إلي العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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