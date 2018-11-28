ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أمين الشباب بمستقبل وطن: الحزب يقدم الخدمات لجميع المصريين..فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال أحمد محمد صبرى أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقدم المصلحة العامة للدولة المصرية عن المصلحة الشخصية.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن حزب مستقبل وطن يقدم الخدمات لجميع المصريين وليس لأعضاء الحزب فقط.

وأشار إلى أن غير الأعضاء هم أكثر استفادة من الحزب، وأوضح أن الخدمات تقدم للمواطنين ولا يشترط انضمامه للحزب.

وأكد أن الحزب يقدم خدمات للنماذج المشرفة وتم إطلاق مبادرة لطلاب المدارس المتفوقين علميا على مستوى الجمهورية.

وطالب موسى من المواطنين بالانضمام لحزب مستقبل وطن وذلك بسبب الخدمات التى يقدمونها للمواطنين.

loading...

ترشيحاتنا

مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو

فيديوجراف| بطلة العالم في كمال الأجسام مصرية عمرها 21 عاما

الصحة تتوعد المدخنين فى الأماكن العامة بالحبس وغرامات مالية ضخمة

الديمقراطيون يختارون بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

حكم الصلاة بـ شورت فوق الرُكبة..فيديو

طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة كينو ومدة الغياب عن المباريات

وزارة التجارة: لا يجوز فرض أي حظر مطلق على الاستيراد

الحكومة تكشف الهدف من إنشاء ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو

مدرب النجوم يتسبب في جروح قطعية لـ كينو عقب انتهاء المباراة.. صور وفيديو

تونس تفضخ جرائم الإخوان.. السبسي يمتلك وثائق اغتيالات النهضة

شاهد.. فضيحة جديدة لـ قطر تجسد مآسي عمال التجهيز لكأس العالم

شادي محمد يفجر مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

فيديو

العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو
مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو
الوزراء يكشف أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ .. فيديو
البشلاوي: صناعة السينما أهم قوى ناعمة نملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟