أمين الشباب بمستقبل وطن: الحزب يقدم الخدمات لجميع المصريين..فيديو

قال أحمد محمد صبرى أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقدم المصلحة العامة للدولة المصرية عن المصلحة الشخصية.



وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن حزب مستقبل وطن يقدم الخدمات لجميع المصريين وليس لأعضاء الحزب فقط.



وأشار إلى أن غير الأعضاء هم أكثر استفادة من الحزب، وأوضح أن الخدمات تقدم للمواطنين ولا يشترط انضمامه للحزب.



وأكد أن الحزب يقدم خدمات للنماذج المشرفة وتم إطلاق مبادرة لطلاب المدارس المتفوقين علميا على مستوى الجمهورية.



وطالب موسى من المواطنين بالانضمام لحزب مستقبل وطن وذلك بسبب الخدمات التى يقدمونها للمواطنين.



