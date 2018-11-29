الزراعة تصدر التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بحدائق الموالح

قدمت الإدارة المركزية للبساتين، المحاصيل الزراعية للمزارعين والتوصيات الفنية الشهرية لشهر ديسمبر الخاصة بحدائق الموالح.
كما جاءت أهم العمليات أولها إجــراء العــزقة الشتـــوية وتطهيـر قــنوات الـري وتنظيـف المـزرعة مـن الحشـائش وتقـوية الحلـقات حول الأشجار، أما عن التسميد فيجب إضافة السماد العـضوي 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجـــم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان وتضــاف كمــية مناسبة لكــل شجرة في خندقين علـي جانبي الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الري.
اما برنامج الري الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) , عمر الأشجار1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-10/ اكثر من 10 معدل الري 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 60 ديسمبر.
أما برنامج المكافحة، أولا مكافحة الحشرات القشرية في استخـدام شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء أو ابلود بمعدل 75 ـ 100 سم / 100 لتر ماء ومكـافحة الاشنات باستخدام كوبكس 84 % wp بمعدل 300 جرام / 100 لتر مــاء , التصمغ علي جذع الشجرة الرئيسي في حالة وجود أكثر من بقعة صمغية تــبدأ فـــي اختيار عــــــدد من البقع علي قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتــى ظهور الخشـــب السليم ثم دهان مكان الكشط بعجينة بوردو وبعد مرور 45 يــــوما مـــن عــلاج هـــذه البقـــع يتم علاج البقع إن وجدت علي الجانب الأخر من الجذع .