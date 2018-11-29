الزراعة تصدر التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بحدائق الموالح

قدمت الإدارة المركزية للبساتين، المحاصيل الزراعية للمزارعين والتوصيات الفنية الشهرية لشهر ديسمبر الخاصة بحدائق الموالح.





كما جاءت أهم العمليات أولها إجــراء العــزقة الشتـــوية وتطهيـر قــنوات الـري وتنظيـف المـزرعة مـن الحشـائش وتقـوية الحلـقات حول الأشجار، أما عن التسميد فيجب إضافة السماد العـضوي 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجـــم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان وتضــاف كمــية مناسبة لكــل شجرة في خندقين علـي جانبي الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الري.





اما برنامج الري الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) , عمر الأشجار1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-10/ اكثر من 10 معدل الري 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 60 ديسمبر.



