وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط يستقبل السفير المصري الجديد

استقبل "اليستر بيرت" وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، السفير المصري الجديد لدى بريطانيا "طارق عادل"، بمناسبة توليه منصبه كسفير لمصر لدى بريطانيا.



وصرح السفير طارق عادل، أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية/البريطانية، حيث أكد الوزير البريطاني على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر في كافة المجالات. كما استعرض السفير المصري أولويات عمله والتي تستهدف ضمان تحقيق المصالح المصرية في دولة الاعتماد، فضلًا عن العمل على دفع علاقات البلدين لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الوثيق في كافة المجالات، ورفع مستوى التنسيق في القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وقضايا منطقة الشرق الأوسط.



وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية، والعمل على استئناف عملية السلام. كما بحث الجانبان الأزمة في ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية، وتطورات الأزمة في سوريا، والملف اليمني على ضوء مشروع القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن.



