طارق توفيق يكشف عن طريقة التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

كشف الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، عن التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير، قائلاً: «نحن نعمل على استقبال الأفكار المختلفة لهذا الحدث الكبير».





وأضاف "توفيق"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"، أنه كلما زادت الأفكار في عناصر الإبهار سوف ينعكس ذلك الإيجاب على الافتتاح، معقبًا: «كل ما تزداد الأفكار في عناصر الإبهار، الحدث سيكون متميزًا».





وأشار المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إلى أنه سوف يخاطبون جميع الأذواق المحلية والعالمية لكي يكون حفلًا يشارك فيه العالم أجمع، موضحًا أن مصر سوف تقدم هذا المتحف كهدية للعالم.