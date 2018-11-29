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اقتصاد

إنشاء لجنة للصناعة برئاسة اتحاد الصناعات المصرية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:19 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أقرت الجمعية العمومية الثامنة لمجلس أعمال الكوميسا، إنشاء لجنة للصناعة بمجلس أعمال الكوميسا برئاسة اتحاد الصناعات المصرية.

كما تقرر بفضل مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثامنة لمجلس أعمال الكوميسا بوفد مكون من كل من د. شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد ود. خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد إقرار اللغة العربية كلغة رسمية في مستندات وأعمال المنظمة وهو ما تم تطبيقه خلال الاجتماع الثامن للجمعية العمومية بالفعل ، وأما عن بقية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين فقد تم انتخاب ٨ من دول موريشيوس والسودان وكينيا وإثيوبيا ومالاوي وزيمبابوي ورواندا وسيشل.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا يخضع لنظام التمثيل الجغرافي لعدد من مجموعات جغرافية للدول هي الجزر، شمال إفريقيا ، القرن الإفريقي ، شرق ووسط إفريقيا، جنوب إفريقيا. 

وقد شهدت مشاركة اتحاد الصناعات المصرية خلال الزيارة لقاءًا مع السفير المصري بزامبيا ، والبعثة الدبلوماسية ورئيس المكتب التجاري بمقر السفارة للتعرف علي كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والترتيب للزيارة القادمة لاتحاد الصناعات المصرية والتي ستشمل كل من زامبيا وزيمبابوي والمتوقع لها أن تتم في مارس ٢٠١٩. 

كما تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي منظمات الأعمال المشاركة في الجمعية العمومية.

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