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مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال أحمد محمد صبرى، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعمل على إصلاح البنية التحتية للمدارس والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الحزب مستعد لكافة الانتخابات، سواء «انتخابات المحليات وانتخابات مجلس النواب وانتخابات الجهاز التنفيذى وانتخابات رئاسة الجمهورية».

وأشار إلى أن الحزب يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأوضح صبرى، أن الحزب يعطى اهتماما كبيرا بمشكلة البطالة التى يعانى منها عدد كبير من الشباب، أن ملتقيات التوظيف التى تتم تساعد الشباب وتقوم بتدريبهم للالتحاق بالوظيفة المتاحة.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التى تتم تكون بسعر رمزي للتأكيد على جدية الشباب فى الحضور، وكشف أن مصاريف التدريب ترد للشباب بعد اجتياز التدريبات.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن لديه أكثر من 200 مقر على مستوى الجمهورية مضيفا أن الحزب قام بعمل منافذ لبيع المنتجات الغذائية عن طريق المنافذ الثابتة والمتنقلة، التى تساهم فى مساعدة المواطنين.

وأكد أن الحزب يتدخل فى كافة المشكلات ويعمل على حلها من أجل التخفيف على المواطنين، معلقًا: لدينا مسئولية اجتماعية تجاه الشباب والمجتمع من خلال المنافذ الخدمية لحزب مستقبل وطن.
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