القضاء البريطاني يرفض تسليم معارض تركي لأنقرة

أفادت قناة "الحرة" بأن محكمة في لندن رفضت اليوم طلب أنقرة تسليمها أكين أيبك، المعارض ورجل الأعمال التركي، الذي يتعرض للملاحقة في تركيا لصلات مفترضة بمدبري محاولة الانقلاب في تركيا صيف 2016.



واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي "دافعه سياسي" وأن أيبك قد يتعرض "لسوء معاملة" إذا عاد إلى بلاده "بسبب آرائه السياسية المفترضة".



وحسب بيان لمحامي رجل الأعمال فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا "لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون" في تركيا.



وكان قد تم توقيف أيبك في مايو 2018 في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية.



وتشتبه السلطات التركية في أنه مقرب من الداعية فتح الله جولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية، من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، تصفها سلطات أنقرة بأنها "منظمة إرهابية".



وتنسب السلطات التركية محاولة الانقلاب لجولن، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير، وتتهم أيبك بأنه مول شركات مرتبطة بجولن.



وعبر أيبك في بيان عن "امتنانه الكبير" للقضاء البريطاني منددا بـ "حملة مضايقة وترهيب" تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات.



وأضاف "هناك آلاف من رجال الأعمال الآخرين والقضاة والصحفيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا" داعيا إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".



وأكد أيبك أنه سيفعل "ما بوسعه للتحدث باسم من لا صوت لهم في تركيا".



وكان القضاء التركي قرر في أكتوبر 2015 وضع مجموعة أكين أييك القابضة تحت الوصاية. وتملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تلفزيون.



واتهم النائب العام بأنقرة المجموعة بـ "تمويل" و"تجنيد" و"القيام بالدعاية" لمصلحة جولن.



كما رفض القضاء البريطاني طلبي تسليم لتركيين آخرين هما طالب بيوك وعلي جيليك.