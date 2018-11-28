ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الهلالي: نعيش أزمة فقه وليست دينية.. ولا يوجد أبحاث حديثة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن «الميراث حق وليس واجبا مثل الصلاة والصوم»، موضحًا: «صحيح أن آية المواريث واضحة وصريحة في القرآن لكنها مذكورة كحق، أما لو كان أمرًا واجبًا مثل الصلاة فلا يمكن الكلام فيه».

وألمح أستاذ الفقه المقارن، إلى أن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت ومع تغير الزمان والمكان والعصور، لافتًا إلى أن المرأة الآن تساوي الرجل في الشهادة وهذا تطور فقهي لا يتعارض مع الدين في شيء، ولا يعارض نص كلام الله.

وأكد الهلالي في مداخلة هاتفية له مع الدكتور محمد الباز ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن صاحب الخطاب الديني لا يقدم سوي الكلمة ويجب أن تكون طيبة وان يتسع صدره لجميع الاراء المختلفة لافتا إلي أن الأزمة أزمة فقه وليس دين لعدم وجود ابحاث فقهية حديثة واخر تجديد في احكام المواريث كان عام ١٩٤٦ ثم قام المجددون بتقديم الوصية الواجبة.

وتابع: نواجه العديد من الأصوات التي تتصدي للفكر المتجدد ولم نر حتى الآن أي تجديد في الأحكام الخاصة بالمرأة أو الميراث على الرغم بأن الدول الأوروبية كرمت المرأة ورفعت مكانتها وساوت بينها وبين الرجل في الميراث والعمل.

وكشف استاذ الفقه أن التركة ليست ميراثا لان ثلث التركة وصية لافتا الي أن الوصية عند الفقهاء سنة واجبة لكنها حق للموصي عند جمهور الفقهاء والوصية في المطلق غير واجبة.

وشدد الهلالي علي ضرورة أن يعيش الفقيه ايام عصره وان يجتهد في مستحدثات الأمور بشرط لا مساس بالدين متسائلا الي اي مدى وصل الخطاب الديني؟ موضحا أنه يجب تمكين الباحثين من التجديد وعلى مشيخة الأزهر ان ترفع ايديها عن الباحثين.

وقال انه يجب على جامعات مصر ان تلزم مدرسيها بحلقات نقاشية ومؤتمرات سنوية لاثراء النقاش وبحث القضايا الخلافية موضحا أن الصراع في العصر الحاضر لم يعد بين الإيمان والكفر بين الحق والباطل ولكن بين الحق والاحق منه بين الجمال والاجمل منه وكيف يمكننا أن نجود فهمنا للدين والبحث عن الأفضل مشددا علي ضرورة تمكين الباحثين من التطلع لجميع الاراء والأديان والفقهاء والحرية الكاملة من أجل اختيار الإتجاه الصحيح لعدم صناعة دين مصطنع لان الدين الحقيقي معدن الإنسان الحقيقي.
loading...

ترشيحاتنا

عماد أديب: قطر وتركيا حاولوا ابتزاز السعودية بقضية خاشقجي..فيديو

حساب مزيف لـ محمد صلاح يثير غضب جماهير الأهلى بعد الهزيمة من المقاولون

رؤساء مصر في احتفالية سفارة الإمارات بالعيد القومي الـ 47.. صور

الحلفاوى: فوجئت بمظاهرة في عشق الأهلي من المنشنز

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 في دوري أبطال أوربا

مدرب النجوم يوجه رسائل نارية غامضة بعد الخسارة من بيراميدز

الديمقراطيون يختارون بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

طفل يحاول الانتحار لتعرضه للتنمر ووالدته تبكى على الهواء

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

بعد خبر اعتزال الحضري.. مغردون: الوحيد اللي أثبت أنه أقوى من الأهلي

باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بالهدف الأول بدوري الأبطال..فيديو

مفاجأة.. الزمالك يرفض دفع 30 مليون جنيه في مدافع سموحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

فيديو

العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو
مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو
الوزراء يكشف أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ .. فيديو
البشلاوي: صناعة السينما أهم قوى ناعمة نملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟