برلماني: مصر لعبت دورا مهما في حركات الاستقلال للدول الإفريقية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إن الملف الإفريقي أصبح محط اهتمام جميع دول العالم، وليس مصر فقط.





وأضاف " رضوان"، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الدولة المصرية كانت منفصلة بشكل كبير عن الجانب الأفريقي منذ عام 1967، مضيفًا أن القوة الاستعمارية كانت تهدف إلى عزل مصر عن دول القارة.





وأكد أن الدولة المصرية لعبت دورًا مهمًا في حركات الاستقلال للدول الأفريقية من الاستعمار، مردفا: "السفير الكاميروني أكد لي أن يوم وفاة الرئيس عبد الناصر بكى فيه جميع الكاميرونيين واعتبروه وفاة أبيهم".