صحة البرلمان تطالب بتكاتف المؤسسات لمكافحة التدخين

ثمَّن النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، دور وزارة الصحة وجهودها لمكافحة التدخين، مؤكدًا أن التدخين يمثل خطورة بالغة على الصحة العامة للمجتمع المصرى.





وطالب "المشد"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن يكون هناك حراك مجتمعى وتكاتف من قبل الجهات المعنية، الإعلام، الأزهر، المؤسسات الاقتصادية، مع وزارة الصحة للتوعية بمخاطر التدخين التي طالت الأطفال قبل الكبار.





كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي صباح أمس، الأربعاء، عن إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030"، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ في جمهورية مصر العربية 2018 - 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأمانة الاتفاقية الإطارية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.