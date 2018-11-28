توفيق: المتحف المصري الكبير أكبر متحف يعرض آثارا لحضارة واحدة.. فيديو

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العالم علي مشروع المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير يعتبر أكبر متحفا يعرض آثارا لحضارة واحدة هي آثار الحضارة المصرية القديمة.



وأشار "توفيق"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"، إلي أن مبني المتحف المصري الكبير يعد تحفة معمارية يحتوي علي الكثير من التفاصيل المعمارية الفريدة، لافتا إلي أنه بعد السنوات الأولي من الافتتاح فإن نسبة كبيرة من الزائرين لن تأتي فقط لرؤية الآثار لكنها سوف تأتي للاطلاع ولرؤية هذا المبني المتميز.



وأوضح المشرف العالم علي مشروع المتحف المصري الكبير، أنهم يعتبرون مبني المتحف المصري الكبير الهرم الرابع مجازا، لكن التصميم يعطي صورة جمالية متكاملة مع أهرامات الجيزة، خاصة للقادم بالطيران إلي مصر.

