استمرار أعمال إنشاء كوبري قلما العلوي بالطريق الزراعي

تواصل الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إجراء عمليات التعديلات المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وذلك في إطار إنشاء كوبري علوي بمنطقة قلما بالكيلو 19.





وقالت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إن مدة الأعمال 9 أشهر للمرحلة الأولي بالاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، بدأت الاثنين 19 نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الاتجاه الآخر عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وتستمر لمدة 9 أشهر.





وأضافت الإدارة، أن المرحلة الأولي عبارة عن استقطاع ٢ حارة مرورية من أقصي يمين الطريق في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، مع ضم الحارة الثالثة إلي الاتجاه الآخر ليصبح عرض الطريق الزراعي ٤ حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، لمسافة 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية لمسارها الطبيعي.





وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى بعد 9 أشهر سيتم البدء في المرحلة الثانية، على أن يتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة الي الاسكندرية، وتحويل الحركة المرورية للانحراف يسارا واستخدام الكوبري المنشأ حديثا، واستحداث حارتين بالأراضي الملاصقة للاتجاه القادم من الاسكندرية الي القاهرة، لتسيير الحركة للقادم من الإسكندرية ، علي أن تستمر الأعمال لمدة 9 أشهر إضافية.