سر تفضيل الملك المصري القديم للقوس في الحرب والصيد..صور

رغم تعدد أدوات الحرب لدي المصريين القدماء،فقد إحتل القوس مكانة كبيرة ومفضلة لدي الملك المصري القديم،حيث كان يستخدم في الحرب والصيد.



ويمتلك متحف الأقصر مجموع أقواس ملكية"الدولة الحديثة – الأسرة 18"من مقبرة توت عنخ أمون،وهي مصنوعة من الخشب المذهب،وقد إتسمت الأقواس بالبساطة قبل عصر الدولة الحديثة،ويتكون القوس من قصبة خشبية يتوسطها مقبض



وكما عرفنا من مسئولي متحف الأقصر،فإنه بدخول الهكسوس إنتشر نوع أخر من الأقواس وهو القوس المركب الذي يتكون من طبقات متعددة من الخشب،حيث يتيح ذلك القوة والمدي البعيد مما جعله سلاحا مؤثرا .



وكان بدن السهم يصنع غالبا من البوص والبعض الأخر من الخشب،أما رأس السهم فصنعت من حجر الصوان أو المعدن أو العاج أو الخشب،وتنوعت أشكالها طبقا للأهداف المطلوبة.