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ثقافة

ثقافة السويس تناقش استخدام الإنترنت

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية أمس، الأربعاء، بفرع ثقافة السويس حيث أقام نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "كيف تحصل على ما تريد عبر الانترنت" ألقاها تامر حسن، بحضور مدرسة الصفا للتعليم الأساسي والثانوي، ومدرسة أسماء بنت أبى بكر الرسمية.

وأشار المحاضر، إلى أن أهم ما يمكن أن يقدمه الإنترنت للطالب هو إنجاز الأبحاث والمهام الدراسية من المميزات الإيجابية للإنترنت أنه يُساعد في كتابة المهام الدراسية التي يَصعُب على الطلاب إنجازها، حيث إنه يزوِّدهم بالمعلومات والحلول لكتابة المهام، والمقالات، والأطروحات، وغيرها من أنواع الأبحاث العلمية والدراسية، التي يجدون مُشكلة أو صعوبة في كتابتها، كما يوجد من فوائد الإنترنت في الوقت الحاضر أنهُ يُسهّل في عملية الحصول على النتائج النهائية والعلامات للطلاب من خلال رؤيتها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو الكُليّة أو حتى المدرسة، وذلك من خلال وضع رقم الحساب الجامعي أو المدرسي للطالب في موقع الجامعة أو المدرسة أو الكُلّية، الأمر الذي يُوفّر الوقت والجُهد.

كما أقيمت مسابقة في المعلومات العامة ببيت ثقافة كبريت بالقطاع الريفي شملت أسئلة ثقافية ورياضية وأسئلة حسابية، والجدير بالذكر أن الهيئة تُنظم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والورش والمسابقات والمجلات المختلفة، بمختلف فروع الهيئة وذلك لحث الجمهور والمشاركين على الإطلاع والمعرفة.
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