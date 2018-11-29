مصطفى الفقي: الشعب الفرنسي يمتلك الحرية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الشعب الفرنسي يتمتع علي مدار تاريخه بالحرية، وبالتحديد بعد الثورة الفرنسية التي غيرت التاريخ.





وأوضح "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفرنسيين يملكون القدرة على الثورة والحرية، متابعًا "أشهر رؤسائهم المحبوبين شارل ديجول تعرض لأحداث مماثلة في ستينيات القرن الماضي".





وأشار المفكر السياسي، إلى أن أحداث ستينيات القرن الماضي أجبرت الرئيس شارل ديجول على التنحي، موضحًا أن الشعب الفرنسي لديه حرارة انفعالية كبرى يستخدمونها بشكل دائم تجاه الثورات.