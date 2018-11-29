احتفالية فنية ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة بآداب عين شمس اليوم

تعقد اليوم الخميس، أمسية ثقافية وفنية بساحة النافورة بكلية الآداب جامعة عين شمس، تتضمن عددا من الأنشطة الخاصة باتحاد طلاب الكلية.





وتضم فقرات اليوم، ( حفل سمر - أنشطة جوالة – كورال – ورشة عمل ويندو لتعليم الفتيات كيفية الدفاع عن النفس – كرة قدم نسائية – تنس طاولة – عرض لوحات فنية مصنوعة من الفسيفساء – مسابقة الرست النسائي – اسكتش فني ).





ومن المقرر أن تقام ندوة بعنوان: "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة " وذلك يوم الخميس 6 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة بحضور فريق برنامج " السفيرة عزيزة "والذي يعرض على قناة دي ام سي وهم الاعلاميات : سناء منصور ، جاسمين طه ، شيرين عفت ، نهى عبد العزيز ، رضوى حسن ، سالي شاهين وأيضًا رئيسة تحرير البرنامج الإعلامية هدى رشوان عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة وتدير الندوة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس.