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تعليم

احتفالية فنية ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة بآداب عين شمس اليوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو ممدوح
تعقد اليوم الخميس، أمسية ثقافية وفنية بساحة النافورة بكلية الآداب جامعة عين شمس، تتضمن عددا من الأنشطة الخاصة باتحاد طلاب الكلية.

وتضم فقرات اليوم، ( حفل سمر - أنشطة جوالة – كورال – ورشة عمل ويندو لتعليم الفتيات كيفية الدفاع عن النفس – كرة قدم نسائية – تنس طاولة – عرض لوحات فنية مصنوعة من الفسيفساء – مسابقة الرست النسائي – اسكتش فني ).

ومن المقرر أن تقام ندوة بعنوان: "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة " وذلك يوم الخميس 6 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة بحضور فريق برنامج " السفيرة عزيزة "والذي يعرض على قناة دي ام سي وهم الاعلاميات : سناء منصور ، جاسمين طه ، شيرين عفت ، نهى عبد العزيز ، رضوى حسن ، سالي شاهين وأيضًا رئيسة تحرير البرنامج الإعلامية هدى رشوان عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة وتدير الندوة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس.

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