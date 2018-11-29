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ثقافة

ختام ورش ذوي الإعاقة بثقافة سوهاج

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية أمس بفرع ثقافة سوهاج، حيث اختتم مركز ثقافة الطفل بطهطا، الورشة الفنية لعمل مفارش الليسيه بمدرسة الإسلامية الإعدادية بطهطا ضمن نشاط التمكين الثقافي بالفرع. 

كما اختتم التمكين الثقافي فعاليات الورشة الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة والمقامة بمدرسة الأمل للصم بالحويتي والتي شملت تنفيذ مفارش وفوانيس من الخرز والكريستال وذلك من خلال اشتراك الطالبات ذوى الإعاقة مع المدربة منال السيد أحمد. 

وفي إطار نشاط نوادى تكنولوجيا المعلومات، أقام قصر محمد عبد الحميد رضوان بدار السلام محاضرة بعنوان "التعريف بالانترنت فوائده وأضراره"، محمد أحمد عرض فيديو برجكتور موسوعة الشعر العربى وأفلام أخرى.
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