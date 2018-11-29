جهاز تنمية المشروعات: إقامة معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة في إيطاليا قريبا

كشف جهاز تنيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توفير خدمات غير مالية تقدم لأصحاب المشروعات، أولها دراسة الجدوى والمساعدة في إعدادها، وأيضًا تقديم مساعدات للتسويق من خلال إقامة المعارض.





وأوضح الجهاز أن هناك معرضًا دائمًا يعمل طوال العام يعرض فيه منتجات المشروعات الصغيرة، ومعارض إقليمية في المحافظات في المناسبات والأعياد الإقليمية، وأيضًا معارض دولية أقيمت في البحرين والصين وقريبًا في إيطاليا.





جاءت شروط تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة في الآتي:





1- الأهلية القانونية (السن لا يقل عن 21 سنة).





2- حسن السير والسلوك (فيش جنائي خال من أي سابقة جنائية).





3- إجادة القراءة والكتابة.





4- التفرغ للمشروع وإدارته.





5- إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة.



