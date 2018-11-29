8 معلومات عن ملكة جمال روسيا زوجة ملك ماليزيا

احتفلت ملكة جمال روسيا "أوكسانا فويفودينا"، بعقد قرانها على ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، في حفل ضخم أُقيم داخل مجمع الاحتفالات الشهير "BARVICHA CONCERT HALL" بالعاصمة الروسية.





وحازت ملكة جمال روسيا سابقًا، شهرة واسعة بعد إعلان زواجها من ملك ماليزيا، فالكثير لا يعرف من هى "فويفودينا"، لذا نعرض لكم من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عنها.





- تبلغ من العمر 25 عامًا.





- ابنة طبيب





- عملت "فويفودينا" سابقًا عارضة أزياء في الصين والتايلاند.





- توجت بملكة جمال روسيا عام 2015.





- بعد حصولها على لقب ملكة جمال كانت ترغب في أن تصبح مصممة أزياء سياحية، خاصة وأنها كانت مصممة بعض ملابس السباحة التي ظهرت بها عارضات أزياء مسابقة ملكة الجمال من قبل.





- تخرجت من كلية الأعمال في الجامعة الروسية للاقتصاد.





- اعتنقت الإسلام يوم 16 أبريل 2018.





- قامت بتحويل اسمها من «أوكسانا فويفودينا» إلى «ريحانة أوكسانا جورباتينكو».



