منى ذو الفقار: 78% نموا في محفظة التمويل متناهي الصغر بالربع الـ3 لـ2018

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن صناعة التمويل متناهي الصغر واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة في نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى 16.242 مليار جنيه، مقابل 9.121 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2017.





وأضافت " ذو الفقار"، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تربعت على عرش الجهات التي توفر التمويل متناهي الصغر من حيث قيمة المحفظة الائتمانية وقاعدة المستفيدين، وزاد عدد المستفيدين بنسبة 14%، ليحقق 1.874 مليون عميل فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، كما سجلت المحفظة الائتمانية 5.921 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43% نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بأرقام نهاية الربع الثالث من 2017.





وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر احتلت المركز الثاني من حيث عدد المستفيدين، ليصل إلى 808 آلاف عميل بنسبة نمو 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما استحوذت تلك الشركات على المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية للقطاع، لتسجل 4.702 مليار جنيه محققةً بذلك أعلى معدل نمو بين كافة الجهات المانحة للتمويل بواقع 138% عن سنة المقارنة.