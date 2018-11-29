ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

منى ذو الفقار: 78% نموا في محفظة التمويل متناهي الصغر بالربع الـ3 لـ2018

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن صناعة التمويل متناهي الصغر واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة في نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى 16.242 مليار جنيه، مقابل 9.121 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2017.

وأضافت "ذو الفقار"، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تربعت على عرش الجهات التي توفر التمويل متناهي الصغر من حيث قيمة المحفظة الائتمانية وقاعدة المستفيدين، وزاد عدد المستفيدين بنسبة 14%، ليحقق 1.874 مليون عميل فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، كما سجلت المحفظة الائتمانية 5.921 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43% نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بأرقام نهاية الربع الثالث من 2017.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر احتلت المركز الثاني من حيث عدد المستفيدين، ليصل إلى 808 آلاف عميل بنسبة نمو 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما استحوذت تلك الشركات على المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية للقطاع، لتسجل 4.702 مليار جنيه محققةً بذلك أعلى معدل نمو بين كافة الجهات المانحة للتمويل بواقع 138% عن سنة المقارنة.

loading...

ترشيحاتنا

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر يلا شوت | كورة ستار اليوم

بعد خبر اعتزال الحضري.. مغردون: الوحيد اللي أثبت أنه أقوى من الأهلي

ليفربول محمد صلاح يجدد آماله ويقلص الفارق لهدف أمام باريس سان جرمان .. فيديو

حساب مزيف لـ محمد صلاح يثير غضب جماهير الأهلى بعد الهزيمة من المقاولون

الحلفاوى: فوجئت بمظاهرة في عشق الأهلي من المنشنز

طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة كينو ومدة الغياب عن المباريات

الصحة تتوعد المدخنين فى الأماكن العامة بالحبس وغرامات مالية ضخمة

الوزراء يكشف مزايا المنطقة الصناعية ببدر والميناء الجاف بـ 6 أكتوبر.. فيديو

حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات

ميلنر ملك ضربات الجزاء المتوج في ليفربول ..فيديو

موناكو يدخل تاريخ فرنسا في دوري الأبطال من الباب الخلفي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

فيديو

فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو
مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو
الوزراء يكشف أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟