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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تختتم سلسلة محاضرات ثورة ضد الإدمان

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:24 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة محاضرات "ثورة ضد الإدمان"، والتي أقيمت خلال شهر نوفمبر ضمن نشاط ثقافة الشباب والعمال التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية بمدرسة الناصرية للبنين التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور على سمارة من صندوق مكافحة الإدمان، تحدث خلالها عن الآثار السلبية للتدخين وأنواع المخدرات ومخاطره.

احتفالا بالمولد النبوي الشريف عقدت مكتبة الشلالات ندوة بعنوان "مولد الهدى" ألقاها الشيخ عماد الدين عبد الرسول، تحدث خلالها عن مولد الرسول ونشأته وما تلقاه من أذى من قبل المشركين وهجرته من مكة إلى المدينة.

وفي قصر ثقافة الأنفوشي عقد نادي القصة ندوة لمناقشة أعمال الأعضاء، ناقشها الكاتب إبراهيم ياسين، في حضور نخبة من أدباء الثغر .

كما عقد نادي أدب بيت 26 يوليو ندوة لمناقشة المجموعة القصصية " دفء يناير" للأديب عبد الهادي شعلان، ناقشها الأديب شوقي بدر والشاعر محمود عبد الصمد، بجانب ورشة رسم طبيعة صامتة تحت إشراف مسئول الفنون التشكيلية. 

وفي إطار تبني الهيئة لمشروع حرفة في كل بيت تجدد اللقاء مع ورشة الكروشيه والتريكو بقصر ثقافة برج العرب، قامت خلالها المدربة شيرين علي بتدريب الرواد على كيفية عمل بلوفر.
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