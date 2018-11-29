برلمانية: مشروع قانون تعديل الخدمة العامة يوظف قدرات الشباب جيدا

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة العامة يوظف قدرات الشباب بشكل جيد وسيكون مفيدًا للقضاء على الشكل الروتيني الذي تسير به الأمور.





وأضافت "هجرس"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الخدمة العامة طاقة مهدرة بالفعل، حيث لابد من تعديل المنظومة للاستفادة منها لأننا بحاجة إلى الطاقة الشبابية لعدة مهام قد تفتح لهم مجالات عمل لا تلفت نظرهم، موضحة أن المشاركة المجتمعية بين كل الأطراف سواء المواطنين والحكومة على مختلف صورها تعتبر طوق النجاة لهذا الوطن، ولابد من التمسك الشديد بهذه النقطة خلال الفترة الراهنة من أجل العبور إلى بر الأمان.



