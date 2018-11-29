ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. نظر استئناف الحكم في قضية نبش القبور وبيع الجماجم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
إسلام مقلد
تنظر اليوم، محكمة جنح مستأنف السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أولي جلسات الاستئناف المقدم من فوزية محمود إبراهيم "33سنة، وشقيقها صابر 27 سنة نجار مسلح، علي الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين و كفالة ٢٠٠٠ جنيها لوقف تنفيذ العقوبة في القضية المعروفة اعلاميا بـ"نبش القبور و بيع جماجم الموتى ".

وكانت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، قضت بمعاقبة حارسة مقابر وشقيقها نجار مسلح بالحبس ، عامين، وكفالة 2000 جنيه لاتهامها بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.

كشفت تحقيقات مصطفى عماد وكيل نيابة السيدة زينب،عن تفاصيل صادمة ومثيرة، وتبين أن المتهمين، من قاطني مقابر الصدقة بالسيدة زينب، وتعمل المتهمة الأولى حارس لإحدى المقابر ومن خلال عملها تمكنت من معرفة مقابر الصدقة وتحديد جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، مجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب.

من جانبهم أنكر المتهمين، واقعة بيع الجماجم وجثث الموتى، واعترفوا بأن الجماجم التي عثرت بحوزتهم تخصص موتى مقابر الصدقة.

من جانبها أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة،فى وقت سابق، كلا من فوزية . م " 30 سنة مسؤولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم وشقيقها صابر 35 سنة نجار مسلح ويعمل حارس بالمقابر تخصصا فى نبش مقابر الصدقة وسرقة جماجم الموت وبيع أعضاء جثث الموت، لطلبة كليات الطب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .

وجهت لهم النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة القبور والنبش في جثث الموتى، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان وجود وقائع سابقة من عدمه.

تلقي قسم شرطة السيدة زينب، معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور،وبيعها لطلاب كلية الطب بمقابل مادى، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.

تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 جماجم قبل بيعها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.
loading...

ترشيحاتنا

تمثيل جريمة الـ20 دقيقة.. عبد الرحمن يشرح قتل عم رشاد بـ سكينة اللودر في صحراء أكتوبر.. والمتهم في مسرح الجريمة: أهان كرامتي بسبب 600 جنيه

نيمار يتصدر زعامة البرازيل في دوري أبطال أوروبا ..فيديو

وزير التعليم: الموازنة العامة لا تسمح بارتفاع أجور المدرسين

مصرع وإصابة 15 في حادث بالوادي الجديد

مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول

عزل صلاح واستفاقة نيمار.. 5 عوامل سبب سقوط ليفربول الثالث بدوري الأبطال.. النادي الباريسي يخدع الريدز بتصريحات ما قبل المباراة ويتفوق في كل خطوطه

تحقيق جديد: حفيد مؤسس الإخوان حاول التعدي جنسيا على طالبات قاصرات في سويسرا

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

سيد عبد الحفيظ: لا يهمني من يتصدر الدوري الآن والعبرة بالخواتيم

خطأ فادح وراء طلاق الأميرة ديانا

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

هل ترد الشبكة عند الخلع؟.. علي جمعة يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

فيديو

وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟