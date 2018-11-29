وزارة التجارة: مصر بدأت مفاوضات لإبرام اتفاق تجارة حرة مع المجتمع الأوروآسيوي

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن مصر عضو في منظمة الكوميسا منذ عام 1998، كما انضمت لعضوية النظام الإقليمي للمدفوعات والتسوية خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا المنعقد في مارس 2017 بدولة بوروندي.





كما وقعت مصر في مارس 2018 على اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية.





وتابعت: "وبالنسبة لآسيا، بدأت مصر مرحلة المفاوضات لإبرام اتفاق تجارة حرة مع المجتمع الأوروآسيوى والذى يشمل روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغزستان، أرمينيا".





وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، وقعت مصر عام 2010 اتفاق تجارة حرة مع دول الميركسور، والذى يشمل كلا من البرازيل، الأرجنتين، باراجواى، أوروجواي، وقد دخل حيز النفاذ فى سبتمبر عام 2017.