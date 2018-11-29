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حوادث

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
اللواء علاء متولي
اللواء علاء متولي
ندي حمودة - أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المكثفة لضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور، وارتكاب مخالفات تؤدي إلى إعاقة حركة سير السيارات، وتتسبب في حدوث اختناقات بالشوارع، ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية، خاصة في أوقات الذروة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية.

وأسفرت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن ضبط 4013 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1468 مخالفة للانتظار في الممنوع، و25 مخالفة بدون رخص قيادة، و90 مخالفة بدون رخص تسيير، وحجز 12 توك توك، و90 مخالفة لتجاوز السرعات المقررة قانونيًا.

تحرّر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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