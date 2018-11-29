ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة عاطل لقتله مواطنا في مشاجرة بالمرج

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:36 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، الخميس، محاكمة عاطل بتهمة قتل مواطن بالمرج، بسبب مشاجرة بين المتهم وشقيق المجنى عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد زكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشف قرار الإحالة قيام المُتهم محمد عبد الرحمن وشهرته "محمد الخطيب" وآخر مجهول بقتل المجنى عليه محمد سمير مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاح نارى "بندقية آلية" وتوجه رفقة المجهول إلى المكان الذى أيقن تواجد المجنى عليه فيه، وما أن ظفر به فأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر فى رأسه، مما أحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم والمجهول فى قتل المجنى عليه حاتم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم والنية على قتله بالسلاح النارى، إلا أن آثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج.
loading...

ترشيحاتنا

نيمار يتصدر زعامة البرازيل في دوري أبطال أوروبا ..فيديو

مسابقات للشعر العامي والفصحى بطب بيطري القاهرة

7 طرق للوقاية من الإصابة بداء الفيل.. منها الناموسية

إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الأقصر

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية ويستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي ووفد الكنيسة اليونانية وسفير الدنمارك بالقاهرة.. والأنبا موسي والأنبا إرميا يفتتحان معرض الكتاب القبطي

قدمي صلصة الطحينة بهذه الطريقة

خطأ فادح وراء طلاق الأميرة ديانا

رؤساء مصر في احتفالية سفارة الإمارات بالعيد القومي الـ 47.. صور

اليوم.. محاكمة عاطل لقتله مواطنا في مشاجرة بالمرج

باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بالهدف الأول بدوري الأبطال..فيديو

فيديوجراف| بطلة العالم في كمال الأجسام مصرية عمرها 21 عاما

6 طرق لعلاج داء الفيل.. أهمها الدعم النفسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

فيديو

العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟