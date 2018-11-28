مشرف المتحف المصري: أنهينا 85% من أعمال الإنشاءات.. فيديو





لافتا إلي أنه بعد السنوات الأولي من الافتتاح فإن نسبة كبيرة من الزائرين لن تأتي فقط لرؤية الآثار لكنها سوف تأتي للاطلاع ولرؤية هذا المبني المتميز.



قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العالم علي مشروع المتحف المصري الكبير، إن نسبة الإنشاءات بالمتحف تخطت الـ85%، معقبا: «نحن الآن نعمل في التشطيبات الخارجية والداخلية.وأضاف "توفيق"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"، أنه يتم الآن إعداد منطقة الحدائق والمنتزهات، مؤكدا أن أعمال المشروع تسير بخطي ثابتة.وأشار الدكتور طارق توفيق المشرف العالم علي مشروع المتحف المصري الكبير، إلي أن مبني المتحف يعد تحفة معمارية يحتوي علي الكثير من التفاصيل المعمارية الفريدة.