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مرأة

4 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من التهاب العظام

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
إلتهاب العظام
إلتهاب العظام
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إن العلاجات العشبية تعد من أهم أنواع العلاجات التي يمكن أن تساعد الإنسان على التخلص من الالتهابات العظمية والتهابات المفاصل.

ومن أبرز العلاجات التى تساهم فى علاج التهاب العظام ما يلى..

-الزنجبيل: وهو من أهم الأعشاب التي تؤدي دورًا فاعلًا في عملية طرد مسببات المرض، وتهدئة الأعراض الناجمة عن الإصابة.

-الكركم: فهو من المسكنات الطبيعية التى تحتوى على خصائص كيميائية وتراكيب تعمل على تخفيف حدة الألم، كما أنه يعالج تفاقم الالتهابات ويعمل على الشفاء منها بشكل تدريجي.

-عرق السوس: يحتوي على مواد تساعد في تخفيف حدة الألم الناجم عن الإصابة، وتساعد على علاج التهاب العظام.

-بذور الكتان: تساعد على زيادة مناعة الجسم، ومقاومة الجسم للمرض بسبب احتوائه على مركبات أوميغا 3، والتي لها دور فاعل في مقاومة مختلف أنواع الالتهابات بما فيها التهاب العظام.

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