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اقتصاد

الإحصاء: زيادة إنتاج المنظفات والأسمدة الزراعية خلال سبتمبر 2018

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاجية قطاع الصناعات الكيماوية بـ16.5٪ خلال شهر سبتمبر 2018؛ بسبب زيادة إنتاج المنظفات والأسمدة الزراعية وزيادة الطلب في الأسواق.

وكان الجهاز، قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية «بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية»، حيث بلغ 131.22 خلال سبتمبر 2018 «أولي» مقابل 126.97 خلال أغسطس 2018«نهائي» بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪؛ بسبب زيادة الإنتاج في أغلب الأنشطة الاقتصادية.

كما أعلن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية «بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية»، حيث بلغ 131.22 خلال سبتمبر 2018 «أولي» مقابل 126.97 خلال أغسطس 2018«نهائي» بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪ وذلك بسبب زيادة الإنتاج في أغلب الأنشطة الاقتصادية.

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