البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية ويستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي ووفد الكنيسة اليونانية وسفير الدنمارك بالقاهرة.. والأنبا موسي والأنبا إرميا يفتتحان معرض الكتاب القبطي

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- بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية يستقبل سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة - البابا تواضروس يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان ووفد الكنيسة اليونانية - الأنبا موسى والأنبا إرميا يفتتحان معرض الكتاب القبطي بالكاتدرائية





شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العديد من الفعاليات أمس، الأربعاء، حيث لم تقتصر على عظة البابا تواضروس الثاني الأسبوعية فقط؛ بل امتدت لاستقباله مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان والمعتقدات، ووفد الكنيسة اليونانية، إلى جانب استقباله أيضًا سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة، كما افتتح كل من الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، معرض الكتاب القبطى.





وألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس، وبعض كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





واستقبل البابا تواضروس الثاني، توماس أنكر كريستنسن سفير مملكة الدنمارك بمصر، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وتأتي الزيارة بهدف التعارف بعد توليه منصبه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، حيث قدم البابا له هدية تذكارية بمناسبة تلك الزيارة.





كذلك استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جان فيدل، مبعوث الاتحاد الأوربي لحرية الأديان والمعتقدات ، في إطار زيارته الحالية لمصر، وأيضا وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الذي يزور مصر حاليًا، بحضور القس إيرينيئوس البراموسي.





وافتتح الأنبا موسى والأنبا إرميا المركز، معرض الكتاب القبطى السادس لدور النشر والأديرة والإيبارشيات في مصر والمهجر تحت رعاية بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، وذلك فى قاعة البابا أثناسيوس، أسفل الكاتدرائية الكبرى بأرض الأنبا رويس.





كما استقبل الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، وفد الكنيسة اليونانية بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية في اليونان.





وفي العراق، زار بطاركة الشرق الكاثوليك المشاركين في المؤتمر الـ26 لبطاركة الشرق، رئيس الجمهورية برهم صالح، بالعاصمة بغداد، مقدمين له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.





وخلال اللقاء تم تبادل الآراء حول مواضيع تخص العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وبخاصة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وعودة المهجَّرين إلى العراق.



