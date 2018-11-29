الصناعة تطالب المستثمرين بالتوسع في مشروعات المواد الغذائية

قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط ، إن وزارة التجارة والصناعة طالبت المستثمرين بزيادة عدد المشروعات العاملة في قطاع المواد الغذائية؛ نظرًا لاستيعابها أعدادًا كبيرة من العمالة، وقدرتها التنافسية التى تزيد من الفرص التصديرية.





أضاف "حمزة"، لـ"صدى البلد"، أن قطاع المواد الغذائية يعد من أهم الصناعات الاقتصادية، حيث يوفر السلع الأساسية للمواطن بأسعار جيدة، مؤكدًا أنه قطاع إستراتيجي يجب التوسع فيه لزيادة نموه.





على جانب آخر، أشار "حمزة"، إلى زيارات المسئولين الحكوميين لمحافظات الصعيد للاطلاع على التحديات التي تواجه مستثمري الإقليم، موضحًا أن رئيس هيئة الاستثمار وعد بعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين بين موظفي مجمع خدمات المستثمرين بأسيوط، والذى يخدم محافظات سوهاج والمنيا وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد.