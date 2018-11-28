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مرأة

قدمي صلصة الطحينة بهذه الطريقة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:58 م
طريقة مختلفة لعمل
طريقة مختلفة لعمل صلصة الطحينة اللذيذة
آية التيجي
قدم الشيف محمد حامد طريقة مختلفة على صفحته الرسمية على فيسبوك، لتحضير صلصة الطحينة، وبإضافة مكونات مختلفة عن ما نعرفها، وفيما يلي سوف ننقل لكم الوصفة بالتفصيل، وغير المكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفة ..

مقادير صلصة الطحينة:

ربع كيلو طحينة
ثوم مفروم
ربع كوب مايونيز
2 ملعقة كبيرة كاتشب
كمون
ملح

طريقة تحضير صلصة الطحينة:

نقلب الطحينة مع الكاتشب والثوم المفروم والمايونيز والملح، ونضيف قليلا من الماء ونقلب كل المكونات مع بعضها جيدًا، ثم تقدم.
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