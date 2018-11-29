قرى منتجة بسيناء لتحقيق التنمية المستدامة.. المشروعات تعتمد على المقومات الطبيعية بالمحافظة.. الاستفادة من تجارب القروض في نقل الخبرات والمعارف للأهالي.. والاستعانة بجهاز المشروعات في التمويل

قرى منتجة تعتمد على المقومات الطبيعية بسيناء

أبو شوشة:

المشروعات تمثل قاطرة التنمية وتحقق الاكتفاء الذاتي

الاستفادة من تجارب القروض الأخرى في نقل الخبرات والمعارف

الاستعانة بجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في التمويل

تجارب الإقراض

الحرف التراثية

وأضافت "الشريف" أن المبادرة سيتم خلالها تدريب سيدات وفتيات على أعمال حرف تراثية خاصة بالسيدات ومنها "نظم الخرز"، والذي يعتمد على تجهيز أشكال زينة بواسطة الخرز، و"التطريز البدوي" الذي تشتهر به السيدات في مناطق رفح ، والشيخ زويد، وبئر العبد، والعريش.





وأوضحت أنه ستتم الاستعانة بمتدربات لديهن خبرة في هذا المجال حيث تنطلق أولى الدورات خلال الأيام المقبلة على حرفة "نظم الخرز"، ثم التطريز بشكل يتناسب مع الأذواق الحديثة بجودة عالية، وتضم ربات المنازل ومن لم يحالفهن الحظ في الحصول على فرصة عمل حكومية.

تسعى محافظة شمال سيناء إلى تحويل القرى بالمحافظة إلى قرى منتجة معتمدة على المقومات الطبيعية والثروات التعدينية في الإنتاج، وكذلك المشغولات البيئية التي تلقى إقبالا في الأسواق الخارجية بهدف توفير فرص عمل للمرأة المعيلة والأسر الفقيرة، وذلك من خلال المشروعات التنموية الصغيرة سواء بتربية الأغنام أو الأرانب أو إقامة مناحل للعسل وتنشيط الزراعات على الآبار الجوفية بهذه القرى إلى جانب تنشيط الصناعات اليدوية وأعمال التطريز.وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم بحث دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى دعم وتبنى مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، إلى جانب الاستفادة من تجاربه فى إقراض الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وقال شوشة إن هذه المشروعات تعد قاطرة التنمية في قرى المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى ضرورة تشجيع المشروعات المنتجة داخل القرية للقضاء على البطالة والعودة إلى القرية المنتجة، والعمل كذلك على فتح مجالات لتسويق المنتجات والتى ستساهم فى تبادل الخبرات وتقوية روح المنافسة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوظيفها.وأضاف أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة في سيناء وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.ويدعم هذا الاتجاه المشروعات الجديدة سواء إنتاجية أو خدمية والعمل على تفعيلها من خلال دراسة جدوى، تماشيا مع سياسة تدعيم المشروعات الصغيرة وتنشيط العمل الحر بين صغار المستثمرين وشباب المحافظة للدخول في عالم الاستثمار خطوة بخطوة.وأكد ضرورة تضافر جميع جهود مؤسسات المجتمع المحلية والبشرية والمصرفية وجامعة قناة السويس والمجتمع المدنى وشركاء التنمية لضمان نجاح المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.وأشار شوشة إلى أن قرية الروضة مركز بئر العبد ستكون قرية نموذجية منتجة خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيتم تجسيد ذكراها بإقامة مشروعات كبيرة، لتصبح قرية نموذجية، ولفت إلى أنه تقرر إنشاء مجمع زراعى وآخر خدمى فى قرية الروضة والذي يضم مشاغل للخياطة والتطريز ونول سجاد ومعرض دائم للمنتجات وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، كما تم توزيع 1000 رأس ماعز واغنام عن طريق جمعية الأورمان بمساعدة الزراعة والطب البيطري لشراء الأغنام من داخل سيناء بناء على رغبة الأهالي لضمان استمرار تربية السلالات التي يتم توزيعها على أسر الضحايا كي تتناسب مع طبيعة المنطقة، كما سيتم إقامة 50 مشروعا متناهي الصغر بتكلفة 7 آلاف جنيه لكل مشروع.وجهزت هيئة الثروة السمكية مزرعة سمكية شبه المكثفة لصالح الأهالى على مساحة فدان، مكونة من 10 أحواض، وصوبة، بطاقة إنتاجية 12 طنا للدورة، ومدة كل دورة 6 أشهر، وتنتج أسماك البورى والبلطى، وتم تعيين 20 شخصا من أهالى قرية الروضة للعمل في المزرعة.وتكفلت مؤسسة مصر الخير بإنشاء مزارع للثروة الحيوانية على مساحة 30 فدانا، والتي ستساهم في توفير فرص عمل، كما سيتم نقل تجربة مصنع أبيس بالإسكندرية من خلال قطاع الغارمين إلى قرية الروضة لتعليم السيدات حرفة السجاد اليدوى وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لهن، فضلًا عن تولي عملية تسويق منتجاتهن داخل مصر وخارجها، إضافة إلى إنشاء مصنع ملح لتوفير فرص فرص عمل للأهالى.من جانبه، يستعد المجلس القومي للمرأة في محافظة شمال سيناء، لتنفيذ مبادرة "امرأة منتجة" بقري وتجمعات المحافظة والتي تتضمن تدريب للفتيات والسيدات على الحرف التراثية، التي يمكن استثمارها لتحقيق عائد ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة.وقالت الإعلامية حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، إن المبادرة تأتي في إطار سعي المجلس القومي للمرأة، على مستوى الجمهورية لتحسين دخل السيدات، ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة، وبدوره يستعد فرع العريش لتنفيذ المبادرة بشكل مختلف من أرض الواقع، وذلك باستثمار الحرف التراثية التي تتميز بها المرأة السيناوية وتجيد صناعتها والتى يلاقي إنتاجها رواجا في الأسواق، وتتم بشكل احترافي تقوم بها بعض السيدات، وخصوصا المتقدمات فى السن.ومن المقرر أن تتم الاستفادة من المنتج عالي التجهيز بالمشاركة في المعارض، كما يجري التواصل مع جهات تشارك في عرض منتجات السيدات، ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.