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مرأة

احرص على تناول اللوز يوميا لهذه الأسباب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
اللوز
اللوز
هاجر هانئ
يعتبر اللوز من المكسرات التى يحرص على تناولها الكبار والصغار، لأنه يتمتع بمذاق شهى ولذيذ، إضافةً إلى ذلك فهو من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان.

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن اللوز من المكسرات المفيدة ولكن يفضل تناوله دون الملح لكى يستفاد الجسم بقيمته الغذائية العالية.

وأضاف "النادى"، أن يفضل تناول اللوز بين الوجبات اليومية وعند الشعور بالجوع؛ لاحتوائه على العناصر المغذية التي قد يفتقر إليها النظام الغذائي اليومي، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، إضافة إلى احتوائه على الزيوت الطبيعية التى لها دور فعال فى علاج الأمراض، لذا ينصح بالإكثار من تناول اللوز.

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