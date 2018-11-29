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ديني

هل ترد الشبكة عند الخلع؟.. علي جمعة يجيب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل، يقول فيها: "هل الشبكة ترد أو لا ترد؟؛ عند رفع دعوى طلاق خلعًا".

أجاب الدكتور علي جمعة أن المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا؛ فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»؛ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم-: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.

وتابع: المهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية؛ يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه؛ يجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده. ومما ذكر يعلم الجواب.
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