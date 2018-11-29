تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، برفقة زوجها الأمير وليام، بإطلالة راقية، خلال زيارتهما لمدينة ليستر في المملكة المتحدة، ليعربا عن تقديرهما لضحايا حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي وقع في 27 أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 5 أشخاص من بينهم، مالك نادي ليستر سيتي لكرة القدم في المدينة.





وتألقت "كيت" خلال الزيارة بفستان رمادي قصير من علامة Catherine Walker بلغت تكلفته 3 آلاف يورو، وتنتعلت حذاء أسود أنيق من Tod’s وكان سعره 335 يورو، وحقيبة يد سوداء أنيقة من Aspinal of London، بـ495 يورو.



