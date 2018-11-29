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برلماني عن قرار منع التدخين بالمنشآت العامة: نعالج القمامة الأول ..فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
محمد القاضي
علق إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، على قرار تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين في المنشآت العامة، قائلا: «خلينا الأول نعالج أكوام القمامة، ونعالج السحابات السوداء من الدخان، ونعالج ارتفاع نسبة ثاني أكيد الكربون من عوادم السيارات».

وأضاف "غطاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، «ياريت كانت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البيئة تشتغل في ملفات أكثر خطورة، زي ارتفاع درجة التلوث في القاهرة الكبري بشكل كبير نتيجة ممارسات بيئية».

واستطرد عضو مجلس النواب، «كنا نعالج المشاكل الكبيرة الأول ونخلي موضوع التدخين في الآخر، مصر مش هوائها نقي 100% والتدخين هو إللي بياثر سلبيا على صحة المواطن».
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