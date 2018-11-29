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العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:23 ص
محمد العصار
محمد العصار
هاني حسين
قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة لبناء علاقات قوية مع الدول الفاعلة.

وأضاف "العصار"، في حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية يحضر فيه 9 وزراء دفاع، و7 رؤساء أركان، و8 وزراء إنتاج حربي، وذلك العدد لم نشهده في أي معرض حضرته في أي دولة أخرى.

وتابع وزير الإنتاج الحربي: "القادة العسكريون سيطلعون على الصناعات الدفاعية المصرية، وسيكون المعرض فرصة لعرض منتجاتنا من مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات والحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة، وسيتم عرض منتجات جديدة خضعت للبحث الفني بين الجهات البحثية بالقوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربي".

وأكمل: "نأمل توقيع عقود في هذا المعرض أو تجد معداتنا وسيلة للانتشار، بما يعود بالإيجاب على منتجاتنا في رفع قيمتها بالخارج".

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