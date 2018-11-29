قناع يخلصك من حبوب البشرة في 15 دقيقة

تعتبر الحبوب من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا بين الفتيات، وبالأخص في مرحلة المراهقة؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي للوجه.





الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، قال إن الجزر من الخضروات الرائعة التى تعمل على علاج حب الشباب، حيث يمكن استخدامه ، من خلال طبخ ثمرتين من الجزر علي البخار وهرسهما جيدًا مع خلطهما بمعلقة صغيرة من العسل و2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون، وتخلط المكونات جيدا، ثم توضع علي الوجه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.



