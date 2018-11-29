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مرأة

قناع يخلصك من حبوب البشرة في 15 دقيقة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تعتبر الحبوب من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا بين الفتيات، وبالأخص في مرحلة المراهقة؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي للوجه.

الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، قال إن الجزر من الخضروات الرائعة التى تعمل على علاج حب الشباب، حيث يمكن استخدامه ، من خلال طبخ ثمرتين من الجزر علي البخار وهرسهما جيدًا مع خلطهما بمعلقة صغيرة من العسل و2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون، وتخلط المكونات جيدا، ثم توضع علي الوجه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

ونصح "النادى" أيضا بوضع "عصير الجزر" علي حب الشباب، وتركه حتى يجف بمفرده، وسترين نتائج هائلة.
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