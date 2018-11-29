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تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
هاجر هانئ
شهد هذا الأسبوع، مجموعة مميزة من إطلالات المشاهير والفنانات، تميزت بعضها بالأناقة والرقي، على عكس بعضها الأخرى.

ونعرض فيما يلى، أبرز وأعلى تكلفة لإطلالات المشاهير خلال أسبوع.

ظهرت ميلانيا ترامب بإطلالة شتوية مميزة فى إحدى المناسبات، حيث ارتدت معطفًا صوفيًا من اللون الكحلي، مستقيم ومقلم عند الياقة باللونين الأبيض والأحمر، وحمل توقيع علامة Stella McCartney، وبلغت تكلفته 1,800 دولار.

كما أطلت في عيد الشكر بمعطف من الدار الفرنسية "ديور" ، بلغ سعره 9400 دولار.

ولفتت الفنانة فيفي عبده الأنظار إليها أثناء حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الأربعين، بإطلالة غير موفقة، حيث أطلت بفستان ذهبي من توقيع المصمم فؤاد سركيس، كان طويلًا ومقفولًا بأكمام وذيل طويلين، يشبه تفصيلة "حوريات البحر"، ورغم بساطة التصميم؛ إلا أن قوام الفنانة المصرية لم يبرزه بالشكل المطلوب، وبلغ سعر الفستان 4,468 ريال سعودي، أى نحو 20 ألف جنيه مصري.

وتألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة جذابة، خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة دبى الإماراتية، مرتدية فستان أبيض بسيط كشف عن علامات تقدمها فى الحمل، وتميز بطياته الناعمة التي زينته بالكامل، وحمل التصميم توقيع Roberto cavalli حيث بلغت تكلفته 3,275 دولارًا أمريكيًا.

كما ظهرت نانسي عجرم مرة أخرى ببنطلون جينز مع سترة قطنية بيضاء ونسقت معهما جاكيت صوف أنيق من علامة Diesel، وانتعلت حذاءً رياضيًا عصريًا من ماركة Prada، بلغ ثمنه 750 دولارًا.
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور
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تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

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