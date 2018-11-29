التضامن تعد مشروعا لتعديل أحكام قانون الخدمة العامة.. وبرلمانيون: يعزز قدرات الدولة ويوظف طاقة الشباب جيدا

محمد أبو حامد: يساهم في تحفيز الشباب لدفع عجلة التنمية

كمال أحمد: يعزز قدرات الدولة هبة هجرس: يوظف إمكانات الشباب جيدًا









والخدمة العامة، وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973، واجب وطني، حيث توزع الإدارة العامة للخدمة العامة خريجي الجامعات على ميادين عمل مختلفة لخدمة المجتمع، ويختص القانون بالشباب الحاصلين على المؤهلات العليا من الجنسين، الإناث بصفة عامة، والذكور المعافين نهائيًا من الخدمة العسكرية، ليشاركوا فيها تطوعا لمدة عام.





ووردت تساؤلات كثيرة في الفترة الأخيرة حول الخدمة العامة، وهل هي تؤدي الغرض المقصود منها؟ ولماذا لا يتم تطبيقها بشكل فعلي؟ ولماذا لا يكون لها مردود إيجابي على الشباب وعلى الدولة بشكل ملموس؟ وكيف تخرج من الاطار الروتيني إلى الشكل الفعال؟؛ الأمر الذي دفع وزارة التضامن لإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة؛ للاستفادة من طاقات الشباب في مجالات التنمية ومؤسسات الرعاية وغيرها من القطاعات.





وفى هذا السياق، أيد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إعداد وزارة التضامن الاجتماعى لـ مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة، مؤكدا أنه خطوة جيدة لتدعيم وتحفيز الشباب على المشاركة في التنمية، فضلا عن الاستفادة من طاقاتهم في سد العجز البشري الموجود داخل الوزارات المختلفة.





وأضاف أبو حامد، أن القانون القائم الصادر عام 1973 لا يواكب متطلبات العصر، حيث انه يعطي المكلف بالخدمة العامة 4 جنيهات فقط؛ الأمر الذي يجعله غير متناسب مع الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيجعل الشباب يكتسبون الخبرة الجيدة في المجال الذي ينتسبون إليه بعد تخرجهم، وتقديم العائد المادي الذي يتماشى مع الوضع الحالي مقابل هذه الخدمة .





وتابع النائب: "الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين؛ يمتلك القوة والحيوية والتقدّم على سائر الأمم".





ومن جانبه قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون تعديل أحكام الخدمة العامة جيد للغاية وتساعد على تعزيز تنمية قطاعات الدولة المصرية واكساب الشباب الخبرات الكثيرة.





وأضاف "أحمد"، أن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة ينبغي ينفذ من خلال وزارتي التضامن والشباب لتحقيق الهدف المرجو منه، ولابد من وضع ضوابط لهذه الأحكام حتى يستفيد جميع الأطراف من وجوده، وهذا يكون من خلال الرقابة القوية على المكلفين بالخدمة العامة داخل الوزارات التي تحتاج إلى الطاقة البشرية.





وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى أن الشباب يشكلون ثروة قومية لا بد من استغلالها على النحو الأمثل، وتوجيههم نحو التنمية، وتحديد أفكار واضحة لهم؛ من أجل خدمة وطنهم بالشكل الأمثل.





ومن جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة العامة يوظف قدرات الشباب بشكل جيد ليكون مفيدا في القضاء على الشكل الروتيني الذي تسير به الأمور.



