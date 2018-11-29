نيمار يتصدر زعامة البرازيل في دوري أبطال أوروبا ..فيديو

حقق نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا قياسيًا بهز شباك ليفربول مساء أمس، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ورفع "نيمار"، رصيده إلى 31 هدفًا في المسابقة الأوروبية العريقة، ليصبح أكثر لاعب برازيلي يهز شباك المنافسين بدوري الأبطال، ويليه في الترتيب "كاكا"، صانع ألعاب ريال مدريد، وميلان السابق، برصيد 30 هدفًا في 86 مباراة، ثم "ريفالدو" بـ27 هدفًا، في 73 مباراة.





وبات النجم البرازيلي مساهمًا في 50 هدفًا خلال 52 مباراة بدوري الأبطال، بواقع 31 هدفًا، و19 تمريرة حاسمة؛ سجل من خلالها أهدافًا.