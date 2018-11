بعد تبرع أميتاب باتشان للمزارعين.. نجوم العالم والجانب الإنساني في حياتهم.. براد بيت وأنجلينا جولى ينشآن مؤسسة Jolie-Pitt الخيرية لصالح القضايا الإنسانية.. وجورج كلونى يدعم مناهضة العنصرية بالسودان

أميتاب باتشان يتبرع للمزارعين

أعلن الفنان أميتاب باتشان، منذ أيام، تبرعه بنصف مليون دولار لسداد ديون مجموعة من المزارعين بلغوا 1400 مزارع يعيشون تحت خط الفقر في الهند.





وجاء التبرع من النجم الهندي الكبير بسبب بعض الصعوبات التي يواجهها المزارعون بعد ارتفاع أسعار الوقود وتضرر محاصيلهم من الرياح وعدم تقديم الحكومة الهندية الدعم المناسب لهم.

أما الفنان العالمى بونو، نجم فريق U2 الغنائي، فمن أكثر النجوم اهتماما بمساعدة الآخرين من المحتاجين من الفقراء، ويقوم بجمع الكثير من التبرعات خلال الحفلات الغنائية الخيرية التي يؤديها، بالإضافة إلى محاولاته في نشر الوعي بين الناس من خلال الأغنيات التي يكتبها ويغنيها، كما قام بتأسيس العديد من المؤسسات الخيرية القوية مثل ONE Campaign التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين.

شهدت الفترة الأخيرة مشاركة عدد من الفنانين فى الأعمال الخيرية، ولعل آخر هؤلاء النجوم كان الفنان العالمى البوليوودي أميتاب باتشان الذى تبرع بنصف مليون دولار لسداد ديون مجموعة من المزارعين.ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز الفنانين العالميين الذين شاركوا فى أعمال خيرية.شكل براد بيت وأنجلينا جولي أكثر ثنائى فى سماء هوليود اهتماما بالقضايا الإنسانية ومساعدة الآخرين، فقد قام كل منهما بإنشاء مؤسسة Jolie-Pitt الخيرية، والتى تعمل على مساعدة ضحايا الأزمات والمجاعات والقضايا الإنسانية حول العالم، وفي سبيل إنشاء تلك المؤسسة تبرع كل منهما بمليون دولار.النجم العالمى جورج كلوني أسهم بجزء كبير من أمواله في إنشاء مؤسسة Not On Our Watch، وهي مؤسسة تعمل ضد التفرقة العنصرية في دارفور بالسودان.قدمت النجمة سكارليت جوهانسون العديد من الأعمال الخيرية لمساعدة الآخرين؛ فهي تقدم المساعدات لمؤسسة Oxfam الخيرية التي تهدف إلى مكافحة الظلم ونشر العدالة الاجتماعية.أما هيلاري داف، فقامت بالغناء في العديد من المناسبات لجمع التبرعات للمحتاجين، كما أنها تطلب من معجبيها إحضار الأغذية المعلبة عند حضور حفلاتها الغنائية للتبرع بها لصالح USA Harvest، وبهذه الطريقة استطاعت جمع كمية كبيرة من الطعام يقدر ثمنها بـ4 ملايين جنيه إسترليني.