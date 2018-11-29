خبير جيولوجي: استخدام الأقمار الصناعية مهم لترشيد استهلاك المياه في الزراعة

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم يتعرض في الوقت الحالي لتأثير التغيرات المناخية المؤدية لإحداث الجفاف، كما هو الحال في نهري دجلة والفرات، وبعض مناطق جنوب أفريقيا.



وأشار العسكري، في تصريحات له، إلى أن ٨٦٪‏ من موارد مصر المائية تستهلكها الزراعة، وانخفضت هذه النسبة إلى ٧٥٪‏ بسبب الزيادة السكانية، ولفت إلى أهمية استخدام نظم الأقمار الصناعية لمحاولة ترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية.



وأكد العسكري أن استخدام نظم علوم الأرض يسهم في تحديد احتياجات النبات من مياه أو أسمدة و إمداده بها، والاستفادة بأقصى درجة للمياه.



وأوضح أنه عند تطبيق ما يُعرف بـ"الزراعات الدقيقة" أو "الزراعات الذكية" فإن ذلك سيقلل بشكل كبير في الفجوة بين كمية المياه والإنتاجية المطلوبة لسد الاحتياجات، مشيرا إلى ان الزراعات الدقيقة مهمة في العالم لتقليل فجوة الاحتياج للمياه بجانب الفجوة الغذائية.



وأكد اننا نستطيع ان نعرف مدي مقدار احتياج النبات من المياه او السماد او الكشف عن الامراض النباتية باستخدام تقنيات الأقمار، لافتا الى ان هناك دولا بجانبنا حققت طفرة من استخدام هذه التكنولوجيا.